POL-Bremerhaven: Unnützes Hin- und Herfahren: Polizei geht gegen nächtliche Lärmbelästigung vor

Bremerhaven (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Sonntag, 26. Mai, 17 Uhr, bis Montag, 27. Mai, 4 Uhr, in eine Bäckerei an der Friedrich-Ebert-Straße, am Bremerhavener Hauptbahnhof eingebrochen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Am frühen Montagmorgen stellten Mitarbeiter der Filiale den Einbruch fest. Wie die Täter in das Gebäude gelangten, wird derzeit ermittelt. In der Bäckerei ...

