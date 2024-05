Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Bäckerei: Diebe stehlen Bargeld

Bremerhaven (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Sonntag, 26. Mai, 17 Uhr, bis Montag, 27. Mai, 4 Uhr, in eine Bäckerei an der Friedrich-Ebert-Straße, am Bremerhavener Hauptbahnhof eingebrochen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Am frühen Montagmorgen stellten Mitarbeiter der Filiale den Einbruch fest. Wie die Täter in das Gebäude gelangten, wird derzeit ermittelt. In der Bäckerei verschafften sich die Unbekannten unbefugt Zutritt zu einem Tresor und stahlen aus diesem Bargeld. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges am Bahnhofvorplatz beobachtet haben und bittet diese, sich unter der Rufnummer 0471/953-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell