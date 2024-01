POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Pelkum (ots) - Einfamilienhäuser am Liboriusweg und angrenzend an der Friedhelm-Hengstenberg-Straße waren am Freitagabend, 5. Januar, das Ziel von Einbrechern. Sie hebelten am Liboriusweg eine Terassentür auf, gelangten so ins Wohnhaus und durchsuchten mehrere Räume. Anschließend flüchteten sie mit Bargeld als Beute in unbekannte Richtung. An der Friedhelm-Hengstenberg-Straße versuchten sie erfolglos die ...

