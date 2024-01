Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrüche in Einfamilienhäuser

Hamm-Pelkum (ots)

Einfamilienhäuser am Liboriusweg und angrenzend an der Friedhelm-Hengstenberg-Straße waren am Freitagabend, 5. Januar, das Ziel von Einbrechern.

Sie hebelten am Liboriusweg eine Terassentür auf, gelangten so ins Wohnhaus und durchsuchten mehrere Räume. Anschließend flüchteten sie mit Bargeld als Beute in unbekannte Richtung.

An der Friedhelm-Hengstenberg-Straße versuchten sie erfolglos die Terassentür des Hauses aufzuhebeln.

Videoaufzeichnungen von 20.30 Uhr zeigen zwei tatverdächtige Männer auf dem Grundstück, die wie folgt beschrieben werden können.

Erster Tatverdächtiger: etwa 1,80 Meter groß, kräftige Statur, bekleidet mit einer dunklen Winterjacke, einer dunklen Sporthose und schwarzen Schuhen mit weißer Sohle. Er trug eine Wollmütze und ein schwarzes Halstuch als Maskierung.

Zweiter Tatverdächtiger: etwa 1,90 Meter groß, schlanke Statur, bekleidet mit einer hellen Winterjacke, einer hellen Sporthose und hellen Sportschuhen. Er trug ebenfalls eine Wollmütze und einen hellen Schal.

Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie per Mail unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell