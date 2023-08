Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfallflucht

Augsburg (ots)

Pfersee - Am gestrigen Donnerstag (24.08.2023) kam es im Kobelweg Ecke Tunnelstraße zu einer Unfallflucht eines bislang unbekannten Autofahrers.

Gegen 23.00 Uhr war ein 27-jähriger Radfahrer in südliche Richtung auf dem Radweg unterwegs. Der bislang unbekannte Autofahrer fuhr ebenfalls in südliche Richtung. An der Kreuzung Tunnelstraße bog der bislang Unbekannte nach rechts ab und übersah dabei offenbar den Radfahrer. Dieser musste stark abbremsen und stürzte dabei zu Boden. Er wurde leicht verletzt. Der bislang unbekannte Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der Radfahrer fuhr zunächst weiter und wendete sich anschließend an eine Polizeistreife. Hier stellten die Beamten fest, dass der 27-Jährige alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Aufgrund dessen musste der Mann eine Blutprobe abgeben, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den bislang unbekannten Autofahrer. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell