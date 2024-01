POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 1. Januar bis 7. Januar

Hamm-Rhynern (ots) - In der Nacht von Samstag, 6. Januar auf Sonntag, 7. Januar, zwischen 23 Uhr und 11 Uhr, schlitzten unbekannte Täter an der Autobahnraststätte Rhynern-Süd der A2 die Planen mehrerer Lkw auf. Die 14 beschädigten Fahrzeuge waren in dem östlichen Bereich des Parkplatzes geparkt. Einer der Lkw-Fahrer stellte gegen Mittag des 7. Januar fest, dass die Plane seines Auffliegers aufgeschnitten worden war ...

mehr