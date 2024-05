Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Erneut Schule Opfer von Einbrechern - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Bei der Polizei Bremerhaven wurde am heutigen Montagmorgen, 27. Mai, erneut ein Einbruch in eine Grundschule im Bremerhavener Stadtgebiet angezeigt.

Die Polizisten wurden gegen 6.45 Uhr zur Grundschule in der Straße Heidacker gerufen, da bislang unbekannte Täter offenbar in der Zeit von Freitagnachmittag, 25. Mai, bis zum heutigen Montagmorgen gewaltsam in die Schule und auch in diverse Räume eingedrungen waren. Unter anderem wurden aus den Räumen wieder eine große Anzahl von Tablet-Computer der Marke Apple sowie eine Musikbox entwendet. Die Beamten sicherten vor Ort Spuren und ermitteln wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

Die Polizei bittet Personen, die auffällige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell