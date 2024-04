LPI-EF: Duo verletzt 46-Jährigen

Erfurt (ots) - Unbekannte Täter verunstalteten in den vergangenen Tagen eine Eisenbahnhofunterführung in Erfurt. Zwischen dem 05.04.2024 und 10.04.2024 hatten sie zwischen der Iderhoffstraße und der Adam-Gottschalk-Straße zugeschlagen. Mit verschiedenen Farben brachten sie in der Unterführung mehrere großflächige Graffiti auf. Für die Entfernung der Schmierereien wird mit Kosten in Höhe von 5.000 Euro gerechnet. Die Polizei hat eine Anzeige wegen Sachbeschädigung ...

