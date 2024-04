Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeug von Baustelle gestohlen

Erfurt (ots)

Mehrere Schreiner und Elektriker mussten in Erfurt unfreiwillig eine Pause einlegen. Als sie am Mittwochmorgen auf einer Baustelle in der Innenstadt ihre Arbeit aufnehmen wollten, mussten sie feststellen, dass ein Dieb sein Unwesen getrieben hatte. Ermittlungen ergaben, dass der unbekannte Täter zunächst einen Schlüsseltresor aufgebrochen und sich anschließend mit einem Schlüssel Zugang zu den im Umbau befindlichen Geschäftsräumen verschafft hatte. Auf der Baustelle hatte es der Dieb auf Werkzeug abgesehen. Insgesamt machte der Täter Beute im Wert von etwa 5.000 Euro. (JN)

