POL-RE: Waltrop: Kinder-Bagger von Spielplatz gestohlen

Recklinghausen (ots) - Am Montag den 15.04.2024 begab sich die 10-jährige Vermisste zunächst zum "Albert-Schweitzer-Geschwister-Scholl-Gymnasium" nach Marl. Dort wurde sie am Morgen gegen 07:55 Uhr von Klassenkameraden gesehen. Den Unterricht besuchte sie jedoch nicht. Sie entfernte sich von dort in unbekannter Richtung. Umfangreiche Suchmaßnahmen unter Zuhilfenahme ...

mehr