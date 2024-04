Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck/Recklinghausen: Hund und Zusatzsicherung verhindern Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Auf der Straße Im Reitwinkel in Recklinghausen hat es am Wochenende einen versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus gegeben. Dank zusätzlichem Einbruchsschutz scheiterten die Täter und kamen nicht ins Haus. Nach bisherigen Erkenntnissen wollten die Einbrecher über eine Terrassentür ins Gebäude. Dort ist allerdings eine spezielle Türsicherung angebracht, so dass die Tür nur von innen geöffnet werden kann. Die Täter flüchteten ohne Beute. Der Einbruchsversuch passierte zwischen Freitagvormittag und Montagmittag. Wer in dieser Zeit Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Machen auch Sie es Einbrechern so schwer wie möglich und bauen Sie zusätzlichen Schutz an Fenster und Türen ein. Tipps zum Einbruchsschutz geben Ihnen unsere Experten der Kriminalprävention. Infos dazu und Kontaktdaten finden Sie auf unserer Internetseite unter folgendem Link: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-2

Auch in Gladbeck ist mindestens ein Einbrecher gescheitert - und geflüchtet, bevor etwas gestohlen wurde. In der Nacht von Montag auf Dienstag wollte/n ein oder mehrere unbekannte/r Täter in eine Erdgeschosswohnung auf der Roßheidestraße einbrechen. Gegen 2.50 Uhr versuchte Jemand, die Terrassentür aufzuhebeln. Der Hund wurde auf die Geräusche aufmerksam und verscheuchte den oder die Täter durch sein Bellen.

