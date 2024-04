Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Zeugen nach Einbrüchen und Autodiebstahl gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Am Wochenende wurde in eine Schule am Kirchhellener Ring/Schulstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Eingangstür auf, um ins Gebäude zu kommen. Anschließend wurden weitere Türen aufgebrochen - zum Hausmeisterraum, zum Sekretariat und zu den Schulleiterbüros. In einem Büro wurde auch ein Safe aufgebrochen - und Bargeld sowie Werkzeug gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagabend und Montagmorgen. Wer Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Castrop-Rauxel:

Auf der Westerkampstraße sind unbekannte Täter am Wochenende in ein Wohnhaus eingebrochen, nachdem sie die Kellertür aufgehebelt hatten. Sämtliche Schränke im Haus wurden durchsucht. Aus einem Raum im Keller wurde ein Standtresor aus der Wand gerissen und gestohlen. Der Einbruch passierte zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag.

Dorsten:

Auf der Alleestraße wurde am frühen Sonntagmorgen in ein Seniorenheim eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter hebelten eine Tür zum Keller auf - und wollten offenbar einen Tresor stehlen. Dieser war bereits zum Abtransport bereit gestellt worden. Beim Aufbrechen von Spinden, gegen 5.20 Uhr, wurde ein Täter von einem Zeugen erwischt. Der Täter bedrohte den Zeugen daraufhin und flüchtete mit einem Fahrrad. Beschreibung: männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, ca. 1,80m bis 1,85m groß, sportliche Figur, dunkel gekleidet, war mit einem schwarzen Tuch maskiert.

Gladbeck:

Am "Nordpark" wurde am Freitagabend ein VW Multivan gestohlen. Der Wagen wurde gegen 19.45 Uhr am Seitenstreifen der Konrad-Adenauer-Allee abgestellt, gegen 22.20 Uhr war der gelbe/champagnerfarbene Multivan weg. Der VW hat ein RE(ecklinghäuser)-Kennzeichen, auf der Heckscheibe befindet sich ein Spruch-Aufkleber. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, wird gebeten, die Polizei zu informieren.

Herten:

Auf der Altenburger Straße ist mindestens ein unbekannter Täter am Samstagmittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Scheibe der Terrassentür mit einem Stein eingeworfen. Anschließend wurde das Erdgeschoss betreten und durchsucht. Erbeutet wurde Bargeld. Auf einer Videoaufzeichnung ist gegen 13.50 Uhr ein Tatverdächtiger zu erkennen. Beschreibung: männlich, etwa 60 Jahre alt, graue kurze Haare, Brille, schlank, blaue Cappi mit weißem Aufdruck, blauer Rucksack, graues Oberteil, grau/braun bzw. beige Jacke, graue Jogginghose, schwarze Schuhe.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

