POL-VK: Aufbruch von Spinden im Stadtbad Völklingen

Völklingen-Luisenthal (ots) - In dem Zeitraum vom 19.04.24, ca. 17:00 Uhr, bis zum 20.04.24, ca. 17:00 Uhr, schlägt ein bislang unbekannter Täter ein Loch in die Heckscheibe eines in der Althansstraße abgestellten Transporters. Durch die Öffnung kann der unbekannte Täter erkennen, dass keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen und verlässt die Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei ...

mehr