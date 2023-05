LPI-J: Handbremse nicht angezogen

Weimar (ots) - Am 03.05.2023 gegen 16:15 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann die Räume eines Juwelier-Landens in Weimar, Am Palais. Hier gab er gegenüber dem Juwelier an, eine Kette für seine Freundin kaufen zu wollen. Da im Sortiment keine Ketten vorhanden waren, schlug ihm der Geschäftsinhaber Trauringe vor, die sich in einer Vitrine befanden. Der Juwelier nahm die Ringe aus der Auslage, um sie dem Kunden zu zeigen. Dieser betrachtete daraufhin die Ringe und nahm ...

