POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Völklingen-Geislautern (ots) - In dem Zeitraum von Mittwoch, 17.04.24., ca. 14:30 Uhr, bis Samstag, 20.04.24, ca. 12 Uhr, kam es in der Straße "Im Kirchenfeld" in 66333 Völklingen zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidiert mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw, Peugeot grau mit Völklinger-Kreiskennzeichen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei Völklingen ...

