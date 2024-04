Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: ausgebrannter Lkw auf Waldweg

Großrosseln-Karlsbrunn (ots)

Am Samstag, 20.04.24, gegen 07:35 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle ein ausgebrannter Lkw im Bereich eines Waldweges an der Einmündung der L276 / L278 von einer namentlich bekannten Zeugin gemeldet. Beim Eintreffen eines Kommandos hiesiger Dienststelle konnte noch Rauchentwicklung aus dem Motorraum erkannt werden, sodass die Feuerwehr Großrosseln zur Unterstützung angefordert werden musste. Die Ermittlungen in vorliegender Sache dauern noch an. Derzeit ist zu dem Hintergrund des Brandes noch nichts bekannt. Der Lkw wurde zwecks Spurensuche sichergestellt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen unter Tel: 06898/2020

