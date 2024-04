Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geschwindigkeitsüberwachung

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstag, 18.04.2024 wurde in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:45 Uhr in der Oselbachstraße in Zweibrücken eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Hierbei konnten 9 Fahrzeugführer/innen festgestellt werden, welche die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten haben.

Bei einem Fahrzeugführer konnten Anzeichen für einen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde und ein Strafverfahren eingeleitet wird.

