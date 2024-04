Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Großrosseln (ots)

Am Samstag, 20.04.24, gegen 10:30 Uhr, ereignete sich im Bereich eines Fußgängerüberwegs in der Ludweilerstraße, Einmündung Bahnhofstraße, in 66352 Großrosseln ein Verkehrsunfall. Der unbekannte Fahrzeugführer befährt mit seinem weißen Kastenwagen der Marke Peugeot (frz. Kennzeichen) die Ludweilerstraße aus Richtung Völklingen kommend. Der Fahrzeugführer will im Anschluss nach links in die Bahnhofstraße in Richtung der Landesgrenze Frankreich seine Fahrt fortsetzen. Dabei übersieht er eine 59-jährige Frau aus Frankreich, die den Fußgängerüberweg aus Sicht des Fahrzeugführers von rechts nach links überqueren will. Die Fußgängerin wird angefahren und stürzt zu Boden, wobei sie leicht verletzt wird. Der Fahrzeugführer hält kurz an und erkundigt sich nach dem Gesundheitszustand der Fußgängerin, setzt jedoch im Anschluss seine Fahrt über die Landesgrenze Frankreich fort. Durch eine namentlich bekannte Zeugin können Bilder von dem Fahrzeug gemacht werden. Fahndungsmaßnahmen durch hiesige Dienststelle verliefen negativ. Erste Untersuchungen erfolgen durch den Rettungsdienst vor Ort. Entsprechende Ermittlungsverfahren werden eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizei in Völklingen unter Tel: 06898/2020

