POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Am Samstagmorgen, 20.04.2024, gegen 05:47 Uhr, ereignete sich in der Straße des 13. Januar, ein Verkehrsunfall mit Flucht. Demnach befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem bislang unbekannten Fahrzeug die Straße des 13. Januar in Fahrtrichtung Völklingen. Im Bereich der Eisenbahnunterführung kommt das Fahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit dort aufgestellten Verkehrszeichen sowie der Steinmauer der Bahntrasse. Im Anschluss entfernt sich der Fahrer von der Unfallörtlichkeit. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen unter Tel: 06898/2020

