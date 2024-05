Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autofahrerin fährt vom Gehweg auf die Straße und kollidiert mit Radfahrerin

Bremerhaven (ots)

Verletzungen unter anderem am Bein und an den Händen zog sich eine Radfahrerin zu, die am Montagnachmittag, 27. Mai, Opfer eines Verkehrsunfalls wurde.

Die Radfahrerin war gegen 15 Uhr auf dem Angebotsstreifen für Radfahrer entlang der Deichstraße in nördlicher Richtung unterwegs. Kurz vor der Kreuzung zur Grimsbystraße passierte die 55-Jährige ein Auto, das ordnungswidrig auf dem Gehweg abgestellt worden war. Just als sich die Radlerin auf Höhe des Pkw befand, fuhr dieser an, um auf die Fahrbahn der Deichstraße zu gelangen. Hierbei kam es zur Kollision mit der Radfahrerin, die durch den Unfall stürzte und sich Verletzungen zuzog. Einsatzkräfte der Polizei Bremerhaven erreichten wenige Sekunden nach Eingang des Notrufs die Deichstraße, trafen erste Maßnahmen und nahmen den Unfall auf. Passanten sowie die 37-jährige Unfallverursacherin kümmerten sich hier bereits um die gestürzte Frau. Aufgrund des zunächst unklaren Verletzungsbilds der 55-Jährigen erschien die Feuerwehr Bremerhaven mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Eine Rettungswagenbesatzung brachte das Unfallopfer nach erster Versorgung in ein Krankenhaus. Gegen die 37-jährige Opel-Fahrerin wird nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

