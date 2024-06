PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Tatverdächtige flüchten nach Diebstahl und werden festgenommen +++ Einbrecher suchen zwei Weingüter auf +++ Falscher Microsoftmitarbeiter meldet sich

Bad Schwalbach (ots)

1. Tatverdächtige flüchten nach Diebstahl und werden festgenommen, Geisenheim-Johannisberg, Hütte, Mittwoch, 19.06.2024, 23:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag nahm die Polizei in Geisenheim-Johannisberg zwei Diebe fest, die zuvor in eine Gartenhütte eingestiegen und anschließend geflüchtet waren. Gegen 23:30 Uhr vernahm ein Anwohner aus der Straße "Hütte" in Johannisberg von seinem Garten aus verdächtige Geräusche und sah gemeinsam mit einem Angehörigen nach dem Rechten. Plötzlich konnten die beiden zwei dunkelgekleidete Personen wahrnehmen, welche vom Grundstück in Richtung der angrenzenden Weinberge rannten und in ein Fahrzeug stiegen. Die Bewohner nahmen die Verfolgung auf und verständigten zeitgleich die Polizei. Mehrere Streifen wurden daraufhin nach Johannisberg gerufen. Im Holzweg konnte das gemeldete Fahrzeug, ein Ford Transit, gesichtet und kontrolliert werden. Am Steuer saß ein 22-jähriger lettischer Staatsangehöriger, welcher umgehend festgenommen wurde. Zeitgleich bestreiften weitere Polizisten die angrenzenden Weinberge, wo es ihnen gelang, den zweiten Tatverdächtigen zu lokalisieren. Der 26-jährige Lette hatte sich im Geäst versteckt und wurde ebenfalls festgenommen. Am Tatort zeigte sich, dass die beiden alkoholisierten Männer zuvor in die Gartenhütte eingestiegen waren und versucht hatten, einen Rasenmäher zu stehlen. Dies war ihnen aber aufgrund der überhasteten Flucht nicht gelungen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Festgenommenen ins Polizeigewahrsam nach Wiesbaden gebracht und von dort am heutigen Tage wieder entlassen. Sie müssen sich nun wegen des versuchten Diebstahls verantworten.

2. Einbrecher suchen zwei Weingüter auf. Oestrich-Winkel, Schloss Vollrads/Mühlstraße, Dienstag, 18.06.2024, 23:00 Uhr bis Mittwoch, 19.06.2024, 08:03 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch sind Einbrecher in gleich zwei Oestrich-Winkeler Weingüter eingestiegen. Am Weingut des Schloss Vollrads hebelten die Täter das Fenster einer Werkstatt auf, um so in dessen Büroräume zu gelangen. Aus diesen entwendeten sie eine Damenjacke und schlugen anschließend die Seitenscheibe eines Kleintransporters ein, welcher auf in einem angrenzenden Carport stand. Entwendet wurde hierbei offenbar nichts. Bei einem weiteren Weingut in der Mühlstraße hebelten die Diebe eine Terrassentür auf und betraten so den Verkaufsraum einer Vinothek. Aus dieser nahmen sie einen Tresor sowie einen Umschlag mit Bargeld an sich und suchten mit ihrer Beute unbemerkt das Weite.

Die Polizei in Rüdesheim hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu den Einbrüchen unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

3. Falscher Microsoft-Mitarbeiter meldet sich, Hünstetten-Bechtheim, Mai, 2024

(fh)Ein Betrüger hat sich im vergangenen Monat als Mitarbeiter von Microsoft ausgegeben und einen Mann aus Bechtheim hinters Licht geführt. Die Tat wurde erst jetzt bei der Polizei angezeigt. Der angebliche Microsoft-Mitarbeiter nahm mit dem Geschädigten telefonisch Kontakt auf und berichtete von einem Problem mit dem Computer des Angerufenen. Tatsächlich wollte der Mann aber nicht helfen, sondern lediglich an das Geld seines Opfers gelangen. Der Betrüger beschaffte sich innerhalb des Gesprächs die Zugangsdaten zu den Konten des Seniors und seiner Frau, woraufhin er mehrere Geldabbuchungen von diesen tätigte.

Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Gespräche einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird sich unaufgefordert bei Ihnen melden und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie zuvor noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig! Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld!

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell