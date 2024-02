Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Tatverdächtige nach Wurf eines Einkaufswagen aus dem Parkhaus ermittelt - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 16.01.2024, 10:36 Uhr

Warendorf (ots)

Die Tatverdächtigen, die am Montag, 15.1.2024 gegen 16.40 Uhr einen Einkaufswagen vom Parkhaus am Gebrüder-Kerkmann-Platz in Ahlen warfen, sind ermittelt. Der Einkaufswagen fiel auf den Gehweg und verfehlte glücklicherweise eine in der Nähe befindliche Fußgängerin. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei Minderjährige aus Ahlen, die die Tat standen.

