POL-RTK: +++ Fahrt unter Drogeneinfluss +++ Mit Promille hinters Steuer gesetzt +++ Fahrradfahrer gestürzt - Rennrad unbrauchbar +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Fahrt unter Drogeneinfluss,

Geisenheim, Eibinger Weg, Mittwoch, 19.06.2024, 02:55 Uhr

(cm) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat eine Streife der Polizeistation Rüdesheim in Geisenheim einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol am Steuer saß. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Um 02:55 Uhr unterzogen Beamte im Eibinger Weg den Fahrer eines VW Caddys zunächst einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergaben sich Hinweise auf die Beeinflussung von Alkohol und Drogen, weshalb der 31-Jährige Fahrer festgenommen wurde und eine Blutprobe abgeben musste. Seine Fahrt durfte der Rüsselsheimer erst einmal nicht fortsetzen. Ein entsprechendes Strafverfahren leiteten die Beamten ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann die Dienststelle wieder verlassen.

2. Mit Promille hinters Steuer gesetzt,

Niedernhausen, Idsteiner Straße, Dienstag, 18.06.2024

(my) Am Dienstagmorgen setzte sich ein 45-Jähriger, offenbar unter Alkoholeinfluss, hinter das Steuer seines schwarzen Golfs und fuhr auf das Gelände einer Tankstelle in der Idsteiner Straße in Niedernhausen. Beim Rangieren an einer Zapfsäule stieß der betrunkene Fahrer mit seinem Fahrzeug gegen einen blauen BWM, dessen Besitzer gerade in der Tankstelle war, um seine Tankfüllung zu zahlen. In dem BWM befand sich eine Beifahrerin, die den Zusammenstoß mitbekommen hatte und beim Gespräch mit dem Unfallverursacher einen erheblichen Alkoholgeruch feststellen konnte. Nach dem Eintreffen der Polizeistreife wurde beim Golf-Fahrer anhand eines freiwillig durchgeführten Atemalkoholtests ein Wert von etwa zwei Promille ermittelt. Die Beamten nahmen den alkoholisierten Fahrer zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen mit zur Dienststelle, seinen Führerschein stellten sie sicher. Es wurden keine Personen verletzt, jedoch entstand an beiden PKW ein Gesamtschaden in Höhe von mehr als 1.500 Euro.

3. Fahrradfahrer gestürzt - Rennrad unbrauchbar, Bad Schwalbach, Am Kurpark, Dienstag, 18.06.2024, 19:52 Uhr

(my) Am Dienstagabend kam es am Kurpark in Bad Schwalbach zum Sturz eines Fahrradfahrers. Ein 41-jähriger Radfahrer befuhr die Reitallee in Richtung des Kurparks, als auf Höhe der dortigen Bushaltestelle ein Kind die Straße überquerte. Der Radfahrer musste diesem ausweichen, wodurch er stürzte, ohne dass es zu einer Kollision mit dem dreijährigen Kind kam. Der 41-jährige verletzte sich und wurde an der Unfallstelle von der Besatzung eines Rettungswagens ambulant behandelt. Bei dem Sturz wurde ein Teil der Radlerkleidung, eine Armbanduhr und das Rennrad im Wert von circa 12.000 Euro stark beschädigt.

