Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nieder-Olm Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen

Nieder-Olm (ots)

Am Samstagmorgen, zwischen 0:40 Uhr - 8:00 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einem geparkten PKW im Anna-Seghers-Weg und entwendete dabei Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Wie sich im Nachgang herausstellte, wurden im gleichen Zeitraum vier weitere Fahrzeuge in unmittelbarer Umgebung durchwühlt und teilweise Gegenstände entwendet. Die Ermittlungen sollen nun klären, wie sich der Täter Zugang zu den Fahrzeugen verschaffen konnte.

Wer am 11.05.24, 0:40 - 08:00 Uhr, eine auffällige Person im Bereich des Neubaugebiets "Weinberg 5" gesehen hat oder Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

