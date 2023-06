Polizeiinspektion Celle

POL-CE: 20 vermumte Personen in Celle

Celle (ots)

Celle - Noch während der Demonstration in Eschede am 24.06.2023 erschienen am Nachmittag ,gegen 14:20 Uhr, am Gelände der CD Kaserne 20 Personen welche ihr Gesicht vollständigt verdeckt hatten. Auf dem Gelände eines an der CD Kaserne angrenzenden Discounters stellten sich die 20 Personen mit einem Plakat auf und fotografierten sich. Außerdem ist an einer Mauer, welche auch für das Sprayen von Graffittis freigegeben ist, etwas aufgesprüht worden. Es sind sofort starke Polizeikräfte vor Ort gewesen, weshalb sich die Gruppe schnell aufgelöst hat. Einige Personlien der Personen sind festgestellt worden. Die Polizei ist weiterhin mit starker Präsenz im Stadtgebiet vertreten. Nach erster Beurteilung haben die gesprayten Graffittis keine strafrechtliche Relevanz.

