Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Neustadt Diebstahlversuch bei Fahrradfahrerin

Mainz - Neustadt (ots)

Am späten Samstagnachmittag, gegen 17:15 Uhr erstattete eine Frau Anzeige beim Neustadtrevier, da ein unbekannter Täter versucht hatte, eine Tasche aus ihrem Fahrradkorb zu stehlen. Die 82-jährige Mainzerin hatte unmittelbar zuvor bei einem Geldautomaten Bargeld abgehoben, in eine Tasche gesteckt und diese im Fahrradkorb verstaut. Als sie gerade von der Bahnhofstraße losfahren wollte, griff der Langfinger blitzartig nach ihrer Tasche. Da die besagte Tasche jedoch am Fahrradkorb befestigt war, ging der unbekannte Mann leer aus und rannte weg. Die Frau kann den unbekannten Täter wie folgt beschreiben: männlich, 175 cm groß, 25 - 30 Jahre alt, dunkelhaarig, schlank, dunkel gekleidet.

Wer sachdienliche Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell