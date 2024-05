Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Neustadt Mann verursacht Loch in Wohnungstür

Mainz - Mombach (ots)

Am Mittwoch, gegen 22:40 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Wallaustraße zu einer Auseinandersetzung, wobei eine Tür beschädigt wurde. Einem 54-jährigen Anwohner war es offenbar in der Nachbarwohnung zu laut, weshalb er gegen die Wand schlug. Ein Gast der betreffenden Nachbarwohnung nahm dies zum Anlass, um ein Loch in seine Tür "zu treten". Durch das entstandene, ca. 30 cm große Loch steckte er schließlich seinen Kopf. Auf diesem Weg informierte er den 54-Jährigen, dass er laut Hausordnung noch bis 24 Uhr laut sein dürfe. Da seitens des schockierten Anwohners die Polizei informiert wurde, floh der Randalierer. Er konnte durch die eingesetzten Einsatzkräfte in der Umgebung festgestellt werden und muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

