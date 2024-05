Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti

Altenburger Land (ots)

Schmölln: In der Nacht vom 02.05.2024 zum 03.05.2024 brachten derzeit Unbekannte Täter am Amtsplatz mehrere Schmierereien u.a. auch Hakenkreuze an zwei Garagentoren sowie der Fassade eines Gebäudes an. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Schmierereien wurden nach ihrer Feststellung unverzüglich wieder entfernt.

