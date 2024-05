LPI-G: Diebstahl von Baustelle

Gera (ots) - In der Nacht des 04.05.2024, gegen 23:55 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Wiesestr. in Gera eine auffällig fahrende Person auf einem E-Scooter. Bei der Fahrerin wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergab 1,69 Promille. Die Fahrerin wurde nach einer Blutentnahme im Krankenhaus entlassen und muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Rückfragen bitte an: ...

mehr