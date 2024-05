Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Simson mit 80km/h und ohne Licht

Greiz (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 22:00 Uhr wurde der PI Greiz ein Moped gemeldet, das ohne Licht zwischen Frießen und Greiz unterwegs war. Um Unfälle zu verhindern, mussten mehrere PKWs wegen des unbeleuchteten Kleinkraftrades Vollbremsungen einleiten. Das Kleinkraftrad wurde im Stadtgebiet von Greiz von der Polizei verfolgt. Die Simson war technisch so manipuliert, dass sie mit 2 Personen besetzt bergauf eine Geschwindigkeit von 80 km/h erreichte. Als das Fahrzeug von der Polizeistreife in der Greizer Friedrich-Naumann-Straße gestoppt wurde, stellte sich zudem heraus, dass der 15-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet. Das Moped wurde von der Polizei beschlagnahmt.

