Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Schulgebäude

Gera (ots)

Auma. In eine Regelschule in Auma brachen im Zeitraum von Mittwoch, 01.05.2024 15:45 Uhr bis Donnerstag, 02.05.2024 06:45 Uhr, unbekannte Täter ein. Am Gebäude selbst entstanden Schäden in Höhe mehrerer tausend Euro. Die Beute beläuft sich auf Bargeld, welches aus einem Schrank entwendet wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Zeugenhinweise nimmt die PI Greiz unter Angabe der Bezugsnummer 0112824/2024 entgegen. Die Ermittlungen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall wurden aufgenommen. (PZ)

