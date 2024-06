POL-RTK: Mehrere Verletzte bei Unfall+++Motorradfahrer bei Unfall verletzt+++Auto überschlagen+++Fahrrad von Heckträger gestohlen

Bad Schwalbach (ots) - 1. Fahrt unter Drogeneinfluss, Geisenheim, Eibinger Weg, Mittwoch, 19.06.2024, 02:55 Uhr (cm) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat eine Streife der Polizeistation Rüdesheim in Geisenheim einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol am Steuer saß. ...

mehr