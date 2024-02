POL-NMS: 240221-1-pdnms: Neumünster: Viel zu schnell auf Probefahrt

Nortorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Wie bereits am Donnerstag dem 01.02.2024 waren auch am gestrigen Donnerstag (15.02.2024) Wohnungseinbrecher in Nortorf aktiv. Wiederum nutzten die Einbrecher die Dämmerungszeit für ihr Vorhaben aus. Am 01.02.2024 war ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Schulwald" und ein Einfamilienhaus in der Straße "Tannenweg" ...

