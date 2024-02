Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240216-2-pdnms Zeugen nach Einbrüchen in Nortorf gesucht

Nortorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Wie bereits am Donnerstag dem 01.02.2024 waren auch am gestrigen Donnerstag (15.02.2024) Wohnungseinbrecher in Nortorf aktiv. Wiederum nutzten die Einbrecher die Dämmerungszeit für ihr Vorhaben aus. Am 01.02.2024 war ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Schulwald" und ein Einfamilienhaus in der Straße "Tannenweg" tatbetroffen.

Am gestrigen Donnerstag war ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Redder" und ein Einfamilienhaus in der Straße "Kronkamp" betroffen. Bei dem EFH in der Straße "Am Redder" hatten die Einbrecher gestern jedoch keinen Erfolg, es blieb beim Versuch. Die Täter machten sich dort erfolglos an der Terrassentür zu schaffen. Es gelang ihnen trotz massiver Gewaltanwendung nicht, die Terrassentür zu öffnen und in das EFH einzudringen. Anders bei dem EFH in der Straße "Kronkamp". Dort konnten die Einbrecher ein Fenster gewaltsam öffnen und in das EFH eindringen. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchsuchten die Einbrecher Schränke und Schubladen. So fanden sie einen geringen Bargeldbetrag und konnten sich dann unerkannt entfernen.

Zur Tataufklärung bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Hat jemand am 15.02.2024 im tatrelevanten Zeitraum 16.00 - 20.00 Uhr im jeweiligen Tatortbereich Beobachtungen gemacht, welche tatrelevant sein könnten? Relevant wäre u.a. der Hinweis auf einen abgestellten / geparkten ortsfremden Pkw. Möglich ist auch, dass ein von den Tätern genutzter Pkw etwas abseits der Tatorte z.B. im Bereich der Hundewiese, des Skatepark oder der Sportanlage des TuS Nortorf abgestellt wurde.

Sofern Anwohner aus den benannten Tatortbereichen oder anliegender Straßenzüge Überwachungskameras installiert haben, wird um Prüfung gebeten, ob Aufnahmen von Personen vorliegen, welche sich unberechtigt im Aufzeichnungsbereich der Kameras aufgehalten haben.

Hinweise nimmt die Rendsburger Polizei unter der Rufnummer 04331-2080 entgegen.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

