POL-NMS: 240215-2-pdnms Vorsicht vor Trickbetrügern in Neumünster und Bordesholm

Neumünster / Bordesholm (ots)

Am gestrigen Tag, den 14.02.2024, kam es in Neumünster zu drei Taten, eine weitere ereignete sich in Bordesholm.

In allen Fällen waren drei männliche Personen unterwegs und klingelten an den Türen von zumeist älteren Mitbürgern. Indem sie Vorgaben, die Wasserleitungen in den Wohnungen auf Verunreinigungen prüfen zu wollen, verschafften sie sich Zutritt zu den jeweiligen Wohnungen.

Während dann einer der Männer das Opfer ablenkten und Wasserhähne überprüften, durchsuchten die anderen beiden Männer die jeweiligen Wohnungen nach Bargeld und Wertsachen / Schmuck.

Die drei betroffenen Wohnungen in Neumünster lagen in der Preußerstraße, in der Einfelder Schanze und in der Brachenfelder Straße. In der Brachenfelder Straße waren die drei Männer gestern gegen 13.55 Uhr, in der Preußerstraße gegen 14.10 Uhr und in der Einfelder Schanze um 15.10 Uhr. Aus den drei Wohnungen wurden jeweils zum Teil Bargeld und Schmuck gestohlen.

Um 16.25 Uhr waren die drei Täter dann noch bei einem Einfamilienhaus in der Haidbergstraße in Bordesholm mit gleicher Masche unterwegs, hier blieb es jedoch bei einem Diebstahlsversuch.

In allen Fällen sucht die Polizei Neumünster nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer wurde ebenfalls Opfer eines Diebstahls am gestrigen Tag, bei wem erschienen ebenfalls fremde Männer an der Tür und wollten die Wasserqualität prüfen? Wer kann Hinweise auf die drei Männer geben, wer kann Angaben zu einem mitgeführten Fahrzeug der Männer machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450.

Die Polizei Neumünster warnt eindringlich davor, angebliche Handwerker oder andere fremde Personen ins Haus / in die Wohnung zu lassen.

