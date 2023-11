Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231115 - 2084 Frankfurt - Ostend: Polizeieinsatz an Schule

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Nachmittag (15.11.2023) kam es an einer Schule in der Habsburgerallee zu einer Bombendrohung. Polizeibeamte nahmen kurz darauf einen 20-Jährigen fest, der später in einer psychiatrischen Klinik eingewiesen wurde.

Gegen 16:25 Uhr betrat ein junger Mann in der Habsburgerallee eine Schule und gab in der Aula bekannt, dass in dem Gebäude eine Bombe platziert sei. Anschließend entfernte er sich wieder. Nach Verständigung der Polizei verließen die noch anwesenden Schüler sowie Lehrkräfte die Schule. Der verdächtige Mann konnte kurz darauf von alarmierten Polizeibeamten im Eingangsbereich festgenommen werden.

Eine Absuche des Gebäudes mit Unterstützung eines Polizeihundes verlief negativ, sodass die Maßnahmen an der Schule gegen 19:00 Uhr eingestellt werden konnten. Personen kamen nicht zu Schaden.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 20-jährigen Frankfurter, der einen sehr verwirrten Eindruck machte und sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Es folgte seine Einweisung in eine psychiatrische Klinik.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell