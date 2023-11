Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231114 - 2083 Frankfurt - Bornheim: Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Frankfurt (ots)

(be) Gestern (13.11.2023) kam es in der Berger Straße zu einem räuberischen Diebstahl von Parfum. Der Täter wehrte sich auf der Flucht durch Werfen des Diebesguts und mit Pfefferspray. Polizeibeamte nahmen ihn letztlich fest.

Gegen 11:00 Uhr betrat ein 38-jähriger Mann einen Drogeriemarkt und begab sich dort in die Parfumabteilung. Der bereits aufmerksam gewordene Ladendetektiv beobachtete den Dieb dann, wie er sich vier Flakons im Gesamtwert von 365,95 EUR in seine Jackentaschen steckte. Nachdem er das Geschäft ohne zu zahlen verlassen hatte und flüchtete, holte ihn der Ladendetektiv auf offener Straße ein und sprach ihn an. Um seine Flucht fortzusetzen, nahm er einen der gestohlenen Parfumflakons in die Hand und warf diesen mit voller Wucht in das Gesicht seines Verfolgers. Dieser ließ sich jedoch nicht beirren und setzte den mittlerweile über einen Fahrradständer gestolperten, am Boden liegenden Täter fest. Auch einen letzten Versuch, sich mit Pfefferspray zu wehren, unterband der Ladendetektiv und hielt den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei fest. Durch den Wurf erlitt er nur leichte Verletzungen. Eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig.

Da der Täter keinen festen Wohnsitz vorweisen konnte, lieferten ihn die Polizeibeamten in die Haftzellen des Polizeipräsidiums ein. Er wird am heutigen Tage dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell