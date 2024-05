Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Pedelectraining in Brilon

Brilon (ots)

Die warmen Temperaturen und das Frühlingswetter laden regelrecht zum Fahrradfahren ein. Doch wer sich aufs Fahrrad setzt, muss sich und sein Zweirad fit für die Fahrradsaison machen. Pedelecs reagieren wiederum nochmal anders als herkömmliche Fahrräder. Aus diesem Grund empfiehlt die Polizei allen Pedeleceinsteigern und allen, die ihre Fahrfähigkeiten nach dem Winter trainieren wollen, ein Fahr- und Sicherheitstraining. Das angebotene Training bietet Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, den Umgang mit dem Pedelec zu üben. Hierbei können Teilnehmende die individuellen Stärken und Schwächen herausfinden. Die Verkehrssicherheitsberatung der Polizei HSK bietet am 08. Mai von 9:30 Uhr bis 12 Uhr ein solches Training an. Treffpunkt ist der Parkplatz am Schulzentrum (Zur Jakobuslinde in Brilon). Nach einer kurzen Einweisung und den richtigen Einstellungen am Fahrrad und Helm, geht es in einen Parcours, um das Kurvenfahren, das Gefühl für das Gleichgewicht, das Abbiegen etc. zu trainieren. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme in lockerer Atmosphäre.

