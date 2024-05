POL-HSK: Fahrradunfall

Winterberg (ots) - Am Mittwoch gegen 13:20 Uhr wurden die Beamten zu einem Unfall in einem Bikepark im Buchenweg gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor ein 28-järher Mann aus Bad Meinberg die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Der Fahrradfahrer verletzte sich so schwer, dass er von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Laura ...

