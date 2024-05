POL-HSK: Alleinunfall

Hochsauerlandkreis (ots) - Brilon: Am Donnerstag gegen 3:05 Uhr sind Unbekannte in eine Tankstelle in der Möhnestraße eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür auf und entwendeten einen Tresor. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde Bargeld entwendet. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200. Winterberg: Im Zeitraum zwischen Dienstag 18 Uhr und Mittwoch 8:20 Uhr sind Unbekannte in eine Hütte in der Haarfelder Straße eingebrochen. Die ...

mehr