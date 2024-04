Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mit Wechseltrick Geld gestohlen

Bad Oeynhausen (ots)

(AB) Ein und derselbe Trickdieb hat in Bad Oeynhausen am Dienstag offenbar gleich zwei Mal zugeschlagen und zwei ältere Menschen um ihr Geld gebracht.

Den Angaben nach hatte der Unbekannte gegen 10 Uhr einen 84-Jährigen im Eingangsbereich einer Arztpraxis an der Bahnhofstraße angesprochen und gefragt, ob der Geschädigte ihm Münzgeld wechseln könne. Während der Ahnungslose damit beschäftigt war, in seiner Geldbörse nach entsprechenden Münzen zu suchen, entwendete der Dieb ihm daraus Geldscheine sowie einen Lottoschein. Damit flüchtete er in unbekannte Richtung.

Nur wenige Minuten später schlug der unbekannte Trickbetrüger offenbar erneut zu. Diesmal sprach er einen 87-Jährigen Mann vor einem Mehrfamilienhaus in der Dr.-Neuhäußer-Straße an. Auch ihn fragte der Kriminelle nach Wechselgeld. So hielt er dem Hilfsbereiten ein Zwei-Euro-Stück hin und wartete, bis der seine Geldbörse aus der Hosentasche zog. Wenig später stellte der ältere Mann das Fehlen seines Portemonnaies fest. Da war der Langfinger jedoch schon außer Sichtweite.

Beide Geschädigten beschrieben den Trickdieb ähnlich, so dass die Ermittler davon ausgehen, dass es sich um denselben Täter handeln könnte.

Der Unbekannte soll wie folgt aussehen:

Er ist circa 25 Jahre alt und etwa 165cm groß. Er trug eine blaue Jeans, hatte dunkle Augen sowie einen Drei-Tage-Bart und soll gebrochen Deutsch gesprochen haben.

Wer Hinweise zu dem Gesuchten geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer (0571) 8866-0.

Die Polizei warnt vor dieser Masche:

Immer wieder gelingt es Kriminellen, mit dem Wechseltrick an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. In Reichweite von Unbekannten sollte das eigene Portemonnaie im Zweifelsfall lieber geschlossen bleiben - schon wenn der Fragesteller von sich aus keinen ausreichenden Abstand sucht und stattdessen näher rückt, ist äußerste Vorsicht geboten.

Mitunter treten die Täter auch zu zweit auf: Einer der beiden lenkt das potenzielle Opfer ab, der andere greift in diesem Moment zu. Die Täter agieren oft blitzschnell und geschickt, um gezielt eine Sekunde der Unachtsamkeit ihrer abgelenkten Opfer zu nutzen. Achtsamkeit ist auch auf Parkplätzen, beispielsweise beim Beladen von Fahrzeugen geboten.

Wer auf der Straße um einen Geldwechsel gebeten wird, sollte diese Bitte besser ablehnen und stattdessen auf Geldinstitute oder Geschäfte verweisen.

Sollten Bürgerinnen und Bürgern verdächtig auftretende Personen begegnen, so raten die Beamten dazu, die Polizei hierüber in Kenntnis zu setzen.

