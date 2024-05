POL-HSK: Schlägerei auf Maifest

Hochsauerlandkreis (ots) - Meschede: Im Zeitraum zwischen Freitag 21:30 Uhr und Samstag 7 Uhr haben Unbekannte versucht in eine Firma in der Straße "Am Heerweg" einzubrechen. Die Täter hebelten zwei Hallentore auf dem Firmenkomplex auf. Ob die Täter in den Hallen waren und etwas entwendet haben, ist derzeit noch unklar. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

