Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Winterberg: Im Zeitraum zwischen Sonntag 12 Uhr und Montag 6 Uhr sind Unbekannte auf ein Firmengelände in der Straße "Bergfreiheit" gelangt. Dort haben sie diverse Kupferkabel entwendet. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200. Marsberg: Im Zeitraum zwischen Freitag 14 Uhr und Montag 6:30 Uhr sin Unbekannte in einen Baucontainer in der Straße "Orthelle" eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür auf und entwendeten ein Elektrogerät. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

