POL-UL: (HDH) Sontheim a.d. Brenz - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ellwangen und Polizei /

(HDH) Sontheim a.d. Brenz - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ellwangen und Polizei

Ein 42-Jähriger ist dringend verdächtig, von Samstag auf Sonntag im Raum Sontheim seine Lebensgefährtin getötet zu haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der Tatverdächtige die 40-jährige mit einem Stich lebensgefährlich verletzt haben. Notarzt und Rettungsdienst führten bei der Frau noch Reanimationsmaßnahmen durch. Diese blieben erfolglos und die Frau verstarb an der Tatörtlichkeit. Der 42-Jährige konnte am Tatort festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen befindet sich der Beschuldigte seit Sonntag in richterlich angeordneter Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Heidenheim zum Tatgeschehen dauern an.

