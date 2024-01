Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Ebikes gestohlen

Unbekannte entwendeten am Wochenende vier Ebikes in Donzdorf.

Ulm (ots)

Die Tat ereignete sich zwischen Samstag und Sonntag in der Wagnerstraße. Unbekannte brachen an einem Mehrfamilienhaus die Tür zu einem Fahrradraum auf. Daraus entwendeten sie vier abgeschlossene Ebikes. An einem nebenan liegenden Gebäude versuchten sie ebenfalls in den Fahrradraum zu gelangen. Dieser Versuch misslang. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 0130791(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell