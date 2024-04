Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Jugendlichen

Marsberg (ots)

Am 26.04.2024 kam es um 20:30 Uhr in Marsberg auf der Westheimer Str. zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Jugendlichen. Zur Unfallzeit befuhr eine 16jährige Marsbergerin mit ihrem E-Scooter die Westheimer Str. (B7) von Marsberg in Richtung Westheim. Ein Linienbus, der die Strecke in gleicher Richtung befuhr, beabsichtigte die junge Fahrerin auf freier Strecke zu überholen. Als sich der Bus links neben dem E-Scooter befand, scherte die Fahrerin unvermittelt nach links aus um in eine Grundstückseinfahrt zu abzubiegen. Hierbei kollidierte die Jugendliche mit der vorderen rechten Seitenscheibe des Linienbusses und wurde schwer verletzt. Die Verletzte wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verlegt. Die weiteren Insassen des Linienbusses blieben unverletzt. Eine Betreuung der Angehörigen der Verletzten sowie Zeugen wurde veranlasst. Die B7 war zwischen den Ortschaften Westheim und Marsberg für die Unfallaufnahme komplett gesperrt. Zur Unfallaufnahme wurde ein speziell geschultes Unfallaufnahmeteam der Polizei HSK eingesetzt. Sowohl der E-Scooter als auch der Bus wurden sichergestellt. (ko.)

