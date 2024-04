Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall zwischen Winterberg und Olsberg gesucht

Winterberg, Olsberg, Medebach, Meschede, Hochsauerlandkreis (ots)

Die Polizei sucht Zeugen. Am Samstag, den 13.04.2024 ist auf der B480 zwischen Winterberg und Olsberg gegen 15 Uhr ein Motorradfahrer tödlich verunfallt: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/5756599.

Das Verkehrskommissariat ermittelt den Unfallhergang. Der tödlich verletzte Motorradfahrer war in einer Kolonne unterwegs. Möglicherweise wollte er kurz vor dem Unfall ein Auto überholen. Nach jetzigen Erkenntnissen ist dieses Auto an dem Unfall nicht beteiligt. Wer kann Angaben zu diesem Auto oder den Insassen machen? Wen wollte der Motorradfahrer möglicherweise am Samstag, 13.04.2024 gegen 15 Uhr auf der B480 zwischen dem Abzweig Ruhrquellen und Niedersfeld in Richtung Olsberg überholen? Zeugen werden gebeten, sich bei einer Polizeidienststelle zu melden. Die Polizeiwache in Winterberg ist unter der Telefonnummer 02981 - 90200 erreichbar.

