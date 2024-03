POL-MFR: (230) Angeblicher Polizeibeamter beraubte und verletzte Senior - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am Freitagabend (01.03.2024) brach in einem Keller eines Mehrfamilienhauses im Nürnberger Stadtteil Röthenbach-West ein Brand aus. Da hierdurch die Hauptstromversorgung in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist das Haus derzeit nicht bewohnbar. Gegen 19:30 Uhr teilten Anwohner starke Rauchentwicklung aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Jochsbergerstraße mit. Den alarmierten Einsatzkräften der ...

