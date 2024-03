POL-MFR: (227) Ladefläche eines Lkw geriet in Brand - Zeugenaufruf

Roth (ots) - Am Freitagabend (01.03.2024) sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Büchenbach (Lkrs. Roth). Die Schwabacher Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 22:15 Uhr vernahmen Anwohner einen lauten Knall in der Rother Straße in Büchenbach und verständigten daraufhin die Polizei. Die alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Roth konnten vor Ort einen, durch eine Sprengung, zerstörten ...

