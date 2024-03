POL-MFR: (224) Einladung - Herrmann beim Empfang der Stadt Nürnberg für neue Polizistinnen und Polizisten in Mittelfranken (01.03.2024 PM 67/2024)

Nürnberg (ots) - Bereits am frühen Sonntagmorgen (11.02.2024) schlugen zwei Unbekannte einen Mann in der Nürnberger Innenstadt zu Boden und verletzten ihn hierdurch leicht. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte bittet um Zeugenhinweise. Der 26-jährige Mann befand sich in den frühen Morgenstunden in einer Gaststätte in der Grasersgasse in Nürnberg. Hier geriet er gegen 06:00 Uhr aus noch nicht geklärter Ursache in ...

